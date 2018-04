Bill Clinton chega ao Haiti para avaliar estragos

"Como enviado especial da ONU para o Haiti, eu sinto uma profunda obrigação com o povo haitiano de visitar o país e me reunir com o presidente (René) Préval para assegurar que nossa resposta continue a ser coordenada e eficaz", disse Clinton antes de sua partida para o Haiti.

Clinton, que também é coordenador de uma campanha para levantar fundos para o Haiti junto com o ex-presidente George W. Bush, vai se reunir com líderes haitianos e sobreviventes.

Segundo informe da Fundação Clinton, o ex-presidente "vai entregar suprimentos de emergência, incluindo água, alimentos, produtos médicos, lanternas, rádios portáteis e geradores". Clinton também vai se reunir com "membros do governo do Haiti e da comunidade internacional para discutir o caminho a seguir, assim como os voluntários e pessoal em campo".

As informações são da Dow Jones.