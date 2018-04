Bill Clinton elogia papel brasileiro no Haiti O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton elogiou hoje a atuação brasileira no Haiti. Falando em painel do Fórum Econômico Mundial, Clinton agradeceu ao ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim. "Eu acho que o papel do Brasil está sendo magnífico", afirmou. "Estamos gratos a você e ao seu país", completou.