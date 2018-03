Bill Clinton participará da campanha de Obama O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton vai participar pela primeira vez da campanha do candidato democrata Barack Obama, em Orlando, na Flórida, de acordo com o porta-voz de Obama, Jen Psaki. Os dois aparecerão juntos na quarta-feira em um dos estados mais importantes nas eleições para a presidência do país. Clinton pode ajudar a angariar votos para Obama junto aos trabalhadores brancos, que deram forte apóio à senadora Hillary Clinton quando ela concorria à indicação da candidatura do Partido Democrata.