Bill Clinton vai a funeral de seu padrasto no Arkansas O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton participou neste sábado em Hot Springs, Arkansas, do movimentado funeral de seu padrasto, o homem que segundo o antigo morador da Casa Branca proporcionou a sua mãe os anos mais "seguros e estáveis" de sua vida. Richard Kelley, um vendedor aposentado, morreu na quarta-feira passada em sua casa, aos 91 anos, após uma longa batalha contra um câncer de cólon e de fígado. "Sou muito agradecido a ele por muitas coisas, mas principalmente por ter dado à minha mãe os 12 anos mais seguros e estáveis de sua vida", disse Clinton diante das mais de 600 pessoas reunidas na First United Methodist Church, em Hot Springs. Clinton foi ao funeral acompanhado de sua esposa, a senadora por Nova York Hillary Rodham Clinton, e de sua filha Chelsea, que leu uma bênção irlandesa durante as últimas homenagens a Kelley. O padrasto do ex-governante americano dirigiu uma empresa de distribuição de alimentos durante muitos anos em Little Rock, Arkansas, antes de se aposentar, em 1992. Kelley conheceu a mãe de Clinton em uma corrida de cavalos e o casamento aconteceu em 1982. O casal permaneceu unido por 12 anos, até o falecimento da mãe de Bill Clinton, em 6 de janeiro de 1994, em decorrência de um câncer de mama.