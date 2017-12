Bill Gates continua o homem mais rico dos EUA O líder da Microsoft, Bill Gates, perdeu US$ 11 bilhões nos últimos 12 meses, mas continua na liderança da lista de homens mais ricos dos Estados Unidos, com uma fortuna US$ 43 bilhões. A informação será divulgada no próximo número da revista Forbes, que chegará às bancas em 30 de setembro, quando será divulgada em detalhes a tradicional lista das 400 pessoas mais ricas dos EUA. O segundo da lista, Warren Buffet, um dos maiores acionistas da Coca-Cola e da Gillette, ganhou mais US$ 3 bilhões em relação ao ano passado para atingir US$ 36 bilhões e ocupar o segundo lugar.