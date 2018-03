Bill Gates é aclamado por universitários no Vietnã O presidente da Microsoft, Bill Gates, foi recebido hoje como um "pop star" na Universidade de Tecnologia de Hanói, onde milhares de estudantes disputaram espaços para assistir a uma palestra dada pelo homem mais rico do mundo. Na tumultuada e calorosa recepção feita ao presidente da maior fabricante mundial de softwares, um estudante ficou ferido e teve de ser levado a um hospital para receber tratamento médico. O empresário americano foi rodeado por cartazes nos quais se lia "os estudantes vietnamitas dão boas-vindas a Bill Gates" e por outros com os dizeres "viva, lute, trabalhe e estude sob o exemplo do grande tio Ho", em alusão a Ho Chi Minh, o "pai" do moderno Vietnã. "Sou fã de Bill Gates há muito tempo e queria muito vê-lo e conhecê-lo em pessoa", disse Nguyen Duy Hung, um aluno de informática. "Sonho em ter uma empresa de software como a dele", acrescentou o jovem, de 20 anos, que lamentou que as universidades vietnamitas ofereçam apenas conhecimentos básicos de tecnologia de informação. O presidente da Microsoft concedeu bolsas de estudos a 10 estudantes vietnamitas para o centro de ensino de sua empresa em Hanói. Gates, de 50 anos, chegou ao Vietnã nesta sexta-feira para avaliar o potencial do país para a tecnologia de informação e tentar convencer as autoridades vietnamitas a tomar medidas contra a venda de softwares piratas.