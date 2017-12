Bill Gates já não é o mais rico do mundo Depois de sustentar o título de ?o homem mais rico do mundo? por três anos consecutivos, o fundador da gigante da informática, Microsoft, Bill Gates, foi desbancado pelo presidente das lojas Wal-Mart, Sam Robson Walton. A informação foi divulgada na edição de hoje do diário britânico Sunday Times que, a cada ano, publica a lista das pessoas mais ricas do mundo. A diminuição da fortuna de Gates ? de US$ 73 bilhões em 2000, para US$ 54 bilhões em 2001 ? deveu-se principalmente à queda do preço das ações de alta tecnologia em nível mundial. O patrimônio de Walton é US$ 65,4 bilhões. A Wal-Mart, que hoje possui 4 mil lojas em dezenas de países, inclusive no Brasil, começou em Rogers, no Arkansas, em 1962. Na lista do Sunday Times ainda figuram nomes como o ex-Beatle Paul McCartney ? fortuna avaliada em US$ 1,3 bilhão ?, e o ator Sean Connery ? patrimônio de US$ 108 milhões ? , mundialmente famoso por seu papel na série James Bond.