Bill Gates lidera lista dos bilionários A edição de 9 de julho da revista norte-americana Forbes sai nesta sexta-feira com a 15ª lista anual das pessoas mais ricas do mundo. Segundo a revista, o clube dos indivíduos que têm US$ 1 bilhão ou mais cresceu de 482 pessoas no ano passado para 538 neste ano. O ranking continua sendo liderado por Bill Gates, da Microsoft, com um patrimônio pessoal de US$ 58,7 bilhões. Nenhum brasileiro consta da lista dos cem mais ricos. Aparecem nela três latino-americanos: o mexicano Carlos Slim Helu, em 25º lugar, com US$ 10,8 bilhões, Gustavo Cisneros, da Venezuela, em 64º lugar com US$ 5,3 bilhões, e Lorenzo Mendoza, também da Venezuela, em 82º lugar, com US$ 4,5 bilhões. A lista foi composta com base em preços de ações e taxas de câmbio de 21 de maio.