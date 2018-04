Bill Gates promete ajuda contra a pólio, diz OMS A campanha global para erradicar a poliomielite recebeu uma doação de 200 milhões de dólares na segunda-feira, verba que segundo as autoridades será essencial para alcançar a meta. O mundo conseguiu reduzir em 99 por cento o número de casos de pólio nas duas últimas décadas, mas o vírus da paralisia infantil persiste, especialmente no Afeganistão, na Índia, na Nigéria e no Paquistão. A doação da Fundação Gates e do Rotary Internacional permitirá que finalmente se obtenha a erradicação total, disse Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. "Temos as ferramentas técnicas para isso, podemos alcançar um mundo livre da pólio se o resto dos nossos parceiros financeiros derem um passo à frente para atenderem ao desafio", disse ela em nota. A doença, altamente contagiosa, atinge especialmente crianças menores de cinco anos, em geral provocando apenas os sintomas de uma gripe comum --embora em alguns casos possa afetar os sistemas digestivo e nervoso, deixando sequelas respiratórias e motoras. Como a varíola, que em 1979 se tornou a primeira doença erradicada, a pólio atinge apenas serem humanos. No passado, ela matava ou paralisava centenas de milhares de crianças por ano. A varíola foi erradicada graças a campanhas mundiais de vacinação. (Por Michael Kahn)