Bill Gates promete US$ 200 milhões para o desenvolvimento da agricultura

ROMA - O fundador da Microsoft e filantropista Bill Gates anunciou nesta quinta-feira, 23, que doará US$ 200 milhões para o desenvolvimento da agricultura em pequena escala, o que considera a principal ferramenta no combate à fome e à pobreza.

Ele ainda pediu que os países desenvolvidos tomem mais e novas atitudes em relação à pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção rural. As declarações do americano foram feitas durante a reunião anual do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA), em Roma.

"Investimentos em agricultura são a melhor forma de combater a pobreza e a fome. Mas, honestamente, sabemos que nos últimos anos a comunidade internacional não fez tanto quanto deveria ter feito sobre esses problemas", disse Gates.

O americano classificou os atuais sistemas de produção como "ineficientes e desatualizados". "Ter mais pequenos produtores é um fator chave. Agências, doadores e os governos devem trabalhar juntos. É uma oportunidade - e é nossa obrigação - criarmos metas ambiciosas", continuou, pedindo que as outras organizações da ONU vinculadas à alimentação (a FAO e o Programa Mundial de Alimentos) trabalhem de forma conjunta com o FIDA.

"As pessoas não querem apenas mais comida. Elas querem garantias de que seus filhos terão bons níveis de segurança alimentar nos próximos anos. Esse é o futuro que queremos conseguir", completou.

Gates detalhou que os US$ 200 milhões serão usados como investimentos na produção de variedades de milho mais resistentes a secas, vacinas para animais e em treinamento e novos equipamentos para pequenos produtores rurais.

"O objetivo é olhar para exemplos de sucesso, aumentar a produção sustentável e tirar milhões de pessoas da pobreza. Se queremos chegar a esses objetivos, precisamos ter as mesmas metas, ter coordenação e pensar em formas inovadoras de trabalho", afirmou.

Conhecido por suas doações a entidades de pesquisa da área de saúde, principalmente da cura da AIDS, Gates escreveu na carta anual de sua fundação este ano que o mundo deve investir mais em pesquisa para ampliar a produção de sete produtos agrícoloas que compõem a cesta básica dos países em desenvolvimento - milho, arroz, legumes, milhete, mandioca, batata-doce e sorgo.

Gates, cuja fortuna é estimada em mais de US$ 61 bilhões, já doou aproximadamente US$ 26 bilhões a instituições de pesquisa por meio de sua fundação, a Bill and Melinda Gates Foundation. Ainda assim, o segundo homem mais rico do mundo planeja dar 95% de suas riquezas e convenceu outros bilionários, como Mark Zuckenberg e Warren Buffet, a fazer o mesmo.