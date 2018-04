Bin Laden adverte Europa em gravação O líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, pediu que os europeus parem de ajudar os EUA no conflito do Afeganistão. "Seria melhor para vocês", advertiu. "A maré americana está recuando e eles vão voltar para o outro lado do Atlântico", acrescentou, num áudio divulgado ontem pela TV Al-Jazira. Ele também disse ser o único responsável pelo 11/9.