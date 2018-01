Bin Laden adverte o Kuwait a parar de ajudar os EUA Uma mensagem atribuída a Osama bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, exorta o Kuwait a parar de permitir que os EUA e o Reino Unido usem seu território para a "matança de muçulmanos" no Iraque. A mensagem foi colocada em dois sites da Internet, um deles conhecido por já ter veiculado textos do líder terrorista. A Associated Press não deu o endereço de nenhum deles. "Irmãos no Kuwait, todos nós imploramos a vocês que não sejam uma ponte para os assassinos e os açougueiros atravessarem. Não sejam um meio para a matança de muçulmanos. Não sejam uma avenida para o assassinato do Islã. Eles não estão matando Saddam, eles estão matando seus irmãos, nossos irmãos", diz a mensagem. Veja o especial :