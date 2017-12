Bin Laden agora estaria no Paquistão, diz jornal inglês O milionário saudita Osama bin Laden fugiu para o Paquistão há pelo menos 10 dias, informou, nesta quarta-feira, em sua edição na internet o jornal Christian Science Monitor. De acordo com a publicação, Bin Laden teria fugido para o Paquistão há 10 dias com a ajuda de homens da tribo Ghilzi. O Christian Science Monitor citou como fonte um financista saudita e expoente da Al-Qaida chamado Abu Jaffar. Jaffar conversou com o correspondente Philip Smucker em um povoado afegão ainda nas mãos de combatentes da Al-Qaida. Ele disse ainda que alguns dias depois de sua fuga, Bin Laden enviou seu filho Salah Uddin, de 19 anos, a Tora Bora. "Salah Uddin seria o único membro da família Bin Laden nas Montanhas Brancas", escreveu o jornal. Leia o especial