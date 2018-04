Bin Laden ameaça França em nova mensagem

CAIRO - O líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, divulgou nesta sexta-feira, 21, uma nova mensagem ameaçando a França caso o país europeu não retire suas tropas do Afeganistão. A mensagem foi revelada pela rede Al-Jazira.

Em uma reportagem, a emissora afirmou que Bin Laden pediu que o presidente francês, Nicolas Sarkozy, retire suas tropas de "nossos países", acrescentando que o envolvimento francês terá um custo para os franceses "dentro da França e fora dela".

Grupos extremistas associados à Al-Qaeda mantêm pelo menos sete reféns franceses, sendo cinco deles no deserto do Saara e dois no Afeganistão. A Al-Qaeda várias vezes enviou mensagens de áudio à Al-Jazira para que elas fossem divulgadas. As informações são da Associated Press.