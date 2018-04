Bin Laden ameaça França por presença militar no Afeganistão

Imagem do vídeo divulgado por Bin Laden nesta quarta.

DUBAI - O líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, advertiu a França, em mensagem divulgada nesta quarta-feira, 27, de que a segurança do país europeu está ameaçada, caso as tropas francesas não deixem o Afeganistão. A mensagem de áudio do líder extremista foi divulgada pela rede Al-Jazira, do Catar.

Segundo Bin Laden, o sequestro de cinco franceses ocorrido no Níger no mês passado foi uma advertência a Paris. Para o terrorista, os franceses estão cometendo "injustiças" contra "nossa nação muçulmana".

Bin Laden citou particularmente a atuação francesa no norte e no oeste da África, onde, segundo ele, Paris apoia agentes que atuam "contra nós". A rede de televisão lembra que o paradeiro do líder radical é desconhecido e os EUA oferecem recompensa de US$ 25 milhões para informações que levem à captura dele. As informações são da Dow Jones.