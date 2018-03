Bin Laden: "América não vai mais ter segurança" Osama bin Laden disse há pouco em pronunciamento em vídeo transmitido pela canal satélite Al-Jazeera que os ataques contra o Afeganistão significam uma "guerra contra o Islam" e que a "América não terá segurança enquanto o nosso povo não estiver seguro". Não foi anunciado quando o vídeo foi feito, mas ao que parece a gravação foi feita à luz do dia (agora é noite no Afeganistão)e podem ter sido feitos em antecipação ao iminente ataque. O vídeo foi gravado num local que parecia ser a entrada de uma caverna. Bin Laden se refere aos ataques no Afeganistão, aos atentados do dia 11 de setembro. "O que aconteceu nos EUA é uma reação natural à ignorante política norte-americana. Se ela continuar, os filhos do Islam serão massacrados. O povo americano tem que saber que o que acontece agora é resultado à política deles (americanos)". Bin Laden acrescentou que "A América foi atingida por Deus em um dos pontos mais sensíveis. América está cheia de medo do norte ao sul do país. E isso é graças a Deus"