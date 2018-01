Bin Laden conseguiu escapar de militares do Paquistão O líder da rede Al-Qaeda, Osama bin Laden, conseguiu escapar da última operação militar paquistanesa realizada na fronteira Paquistão-Afeganistão - para capturá-lo, informou hoje a rede britânica BBC. Haji Abdullah, governador de Pachir-Agam, distrito da Província de Nangarhar, leste do Afeganistão, disse à BBC que teve notícias sobre Bin Laden três dias atrás. Ele contou que se encontrou com um ex-membro do deposto movimento integrista Taleban que recebeu um fax referindo-se "ao xeque", termo geralmente usado para Bin Laden por seus seguidores. O fax dizia que o xeque estava vivo e bem e havia escapado de uma recente tentativa das forças paquistanesas de capturá-lo em seu lado da fronteira. A rede de tevê CNN informou hoje que as forças americanas planejam lançar uma intensa operação de busca a Bin Laden nas zonas montanhosas na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Segundo a CNN, os soldados usarão aviões espiões U-2, aviões não tripulados do tipo Predator e tecnologia de satélite para controlar a região 24 horas por dia. Os militares acham que a estreita vigilância aumentará a pressão sobre o terrorista saudita, obrigando-o a fazer algum movimento que revele sua posição.