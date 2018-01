Bin Laden diz ter armas nucleares e químicas O jornal paquistanês Dawn publica neste sábado uma entrevista com o terrorista Osama bin Laden, onde ele afirma ter armar químicas e nucleares e que poderá utilizá-las para responder aos ataques norte-americanos. ?Quero declarar que se os Estados Unidos usarem armas químicas ou nucleares contra nós, responderemos com as mesmas armas?, disse bin Laden ao jornal. Perguntado sobre como conseguiu as armas, o terrorista respondeu: ?próxima pergunta.? O diretor do jornal paquistanês Ausaf, Hamid Mir, que entrevistou bin Laden, disse que ele foi levado de Cabul até o terrorista de olhos vendados no dia 7 de novembro. Segundo o jornal, está foi a primeira entrevista que bin Laden dá à imprensa desde os atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova York e Washington. Sobre o atentado, Laden disse que mulheres e crianças não eram os alvos. O que importava eram os ícones militares e econômicos dos Estados Unidos.