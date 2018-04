Bin Laden e mulá Omar ainda operam no Paquistão, dizem EUA O mulá Omar e outros líderes do Taliban estão dirigindo operações de insurgência no Afeganistão da cidade paquistanesa de Quetta, enquanto o líder da Al Qaeda Osama bin Laden está operando das áreas tribais paquistanesas, disse uma importante autoridade do governo norte-americano na sexta-feira. Bin Laden, o número dois da Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, e outros integrantes do grupo operam nas regiões tribais do Paquistão que fazem fronteira com o Afeganistão, disse a autoridade a jornalistas sob a condição de não ter seu nome revelado. "Assim como o mulá Omar está dando instruções estratégicas ao Taliban em Quetta, a liderança de alto escalão da Al Qaeda está na área tribal fazendo seu planejamento", disse a autoridade sem, no entanto, dizer qual a fonte dessa informação de inteligência. "Os ícones da liderança da Al Qaeda --Zawahri, Bin Laden e pessoas como (Abu Laith) Libi-- estão nas regiões tribais do Paquistão", acrescentou. Libi foi morto em janeiro em um suposto ataque norte-americano com um míssil na região fronteiriça paquistanesa de Waziristão do Norte. Apesar da presença da Al Qaeda no Paquistão, a autoridade norte-americana disse que Washington ainda vê o presidente paquistanês Pervez Musharraf como um valioso aliado.