Bin Laden e Omar não operam no Paquistão, diz porta-voz O Paquistão rechaçou no sábado a afirmação de uma autoridade dos Estados Unidos de que o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, e o líder do Taliban, mulá Mohamad Omar, estariam operando no país. Um importante membro do governo norte-americano disse a repórteres em Washington que Bin Laden, seu auxiliar Ayman al-Zawahri e outros estão operando desde região do Paquistão próxima à fronteira com o Afeganistão. O mulá Omar e outros líderes do Taliban estariam dirigindo operações de insurgência no Afeganistão a partir da cidade paquistanesa de Quetta, disse a autoridade, que pediu para não ser identificada. O Paquistão tem consistentemente negado que os líderes militantes estejam em seu território, desde que eles desapareceram quando os EUA invadiram o Afeganistão e derrubaram o governo Taliban depois de o grupo ter se recusado a entregar Osama bin Laden após os ataques de 11 de setembro de 2001. Acredita-se que Bin Laden e Omar fugiram do Afeganistão na ocasião. O porta-voz do Ministério do Exterior do Paquistão, Mohammad Sadig, disse que se uma autoridade dos EUA tem informação sobre os paradeiros dos militantes, deveria comunicar ao Paquistão. "Se há algum trabalho de inteligência em andamento, ele deve ser dividido com o governo do Paquistão para que nós possamos agir", disse ele. "Você não fala com a mídia se tem uma informação como essa." Ele disse que a afirmação da autoridade norte-americana não é correta. "Se ele estivesse certo, ele pediria uma recompensa em dinheiro em vez de falar com a mídia", disse ele, referindo-se à recompensa que os EUA oferecem por informações que levem à prisão dos militantes. O Paquistão não sabe do paradeiro dos militantes, disse Sadiq. "Se nós soubéssemos, nós agiríamos". O país apoiava o governo Taliban no Afeganistão antes dos ataques, mas o presidente Pervez Musharraf passou a apoiar a campanha promovida pelos EUA contra o terrorismo após o 11 de setembro. Mas, com o Taliban ganhando força no Afeganistão, apesar dos trabalhos das tropas dos EUA e da Otan, a frustração vem crescendo nos Estados Unidos com o que os críticos vêem como o esforço menor que o esperado do Paquistão em deter militantes na fronteira. A autoridade dos EUA disse que, apesar da presença de líderes da Al Qaeda no Paquistão, os EUA ainda vêem Musharraf como um importante aliado.