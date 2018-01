Bin Laden emite novo depoimento a milicianos do Iraque e Somália O líder da organização terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden emitiu uma mensagem na Internet neste sábado dirigida à militantes islâmicos na Somália e no Iraque, segundo uma gravação de áudio divulgada pela rede de televisão catariana Al Jazira. Dirigindo-se aos milicianos iraquianos ele disse, em seu quinto depoimento este ano, o segundo em dois dias, que a comunidade islâmica depende deles. "Sua nação Muçulmana está observando vocês e rezando para sua vitória. Vocês são a esperança depois de Deus. Vocês são os soldados a quem Deus confia para libertar a nação da servidão aos cruzados em nosso países", afirmou. Os 19 minutos de fita de áudio, foram acompanhados de uma foto de Bin Laden acima do logo e do nome da Al-Sahab, o braço de mídia da Al Qaeda. Na sexta-feira Bin Laden prestou homenagem ao líder assassinado da Al Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, e negou que a organização terrorista está envolvida com a violência sectária no Iraque.