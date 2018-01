Bin Laden envia mensagem a islâmicos britânicos O multimilionário saudita Osama bin Laden enviou uma nova mensagem a extremistas islâmicos na Grã-Bretanha, advertindo que "a Nação islâmica está pronta para o martírio", escreveu hoje, o jornal inglês The Observer. Em uma nova de cerca de 4.000 palavras, diz o jornal, Osama pede à população islâmica da Grã-Bretanha que se prepare para mais ataques conta alvos ocidentais. "Qualquer um que tentar destruir nossos povoados e cidades terá de sofrer as conseqüências, porque destruiremos seus povoados e cidades. Qualquer que roube nossas fortunas deverá... enfrentar a destruição. Se matarem nossos civis, mataremos os civis inimigos", diz a carta traduzida do árabe para o inglês e publicada em site da Internet para a comunidade islâmica da Grã-Bretanha. Segundo o The Observer, a carta foi enviada a milhares de assinantes britânicos de uma lista em poder de Mohamed al-Massari, dissidente árabe que vive na Inglaterra e lidera o Comitê para a Defesa dos Direitos legítimos. Em Jacarta, na Indonésia, a polícia descobriu hoje uma grande quantidade de propaganda islâmica extremista, incluindo vídeos com discursos de Osama bin Laden, ao revistar duas casas que teriam sido usadas por Imam Samudra, o suposto autor intelectual dos atentados do mês passado em Bali. Samudra foi preso na quinta-feira, em Java. As duas casas ficavam próximas da escola islâmica Ngruki que até recentemente era administrada pelo clérigo Abu Bakar Bashir, que está preso. Bashir é o suposto líder espiritual do Yemah Islamiya, grupo terrorista regional que, segundo agentes indonésios e internacionais, está envolvido nas explosões de 16 de outubro em Bali, que deixaram mais de 200 mortos. Na França, cinco muçulmanos suspeitos de pertencer a uma organização ligada à rede Al-Qaeda foram detidos no fim de semana em Paris e arredores. Um deles, o argelino Reduan Daud, de 25 anos, havia fugido de uma prisão da Holanda, em junho. Ele havia sido detido em abril com outros três argelinos supostamente ligados a um grupo fundamentalista ligado à Al-Qaeda.