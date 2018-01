Bin Laden está cercado no Paquistão, afirma tablóide inglês As forças especiais dos Estados Unidos e Reino Unido teriam acuado o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, nas montanhas do leste do Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. A notícia foi divulgada na manhã deste domingo pelo tablóide britânico "Sunday Express", citando fontes da inteligência norte-americana. Diversos outros meios de comunicação repercutiram a notícia, fazendo referência ao jornal. De acordo com Sunday Express, bin Laden e cerca de 50 outros integrantes da Al-Qaeda estariam "acuados" em uma área de 16 quilômetros quadrados, cerca de 3.000 metros ao norte da cidade de Quetta. A zona está sendo vigiada por um satélite norte-americano e forças dos Estados Unidos estariam confiantes de que bin Laden não conseguirá escapar, segundo o tablóide. As informações são da Dow Jones.