Bin Laden está em antiga base nuclear soviética Osama bin Laden está foragido numa ex-base nuclear soviética na majestosa e quase impenetrável cadeia montanhosa de Pamir, no norte do Afeganistão - onde alguns picos superam os sete mil metros. A informação foi divulgada pelo jornal paquistanês The News. Segundo o jornal, o multimilionário saudita está escondido em um ?bunker? construído há mais de 15 anos, em meio à neve desta cadeia montanhosa, na fronteira afegã com o Tadjiquistão, Quirguistão e China. A região foi batizada pelos antigos persas de "Teto do Mundo". O jornal afirma ainda que, graças às indicações recebidas dos serviços secretos russos, os serviços de inteligência americanos e os de seus aliados estão concentrando a caça a Bin Laden na região do Pamir. De acordo com o The News, a base onde o multimilionário saudita estaria escondido seria a mais segura e mais impenetrável do Afeganistão. O esconderijo foi construído pelos soviéticos no início dos anos 80, pouco depois da invasão do Afeganistão. Segundo o jornal, o local era usado para armazenar mísseis inter-continentais soviéticos, que seriam usados em um eventual conflito nuclear. A base foi desmontada e abandonada em 1992, após o desmembramento da União Soviética. O jornal afirma ainda que os bombardeios aéreos não vão funcionar para destruir o ?bunker?, e apenas comandos muito bem treinados seriam capazes de chegar ao local.