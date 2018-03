Bin Laden está na fronteira afegã, afirma Musharraf O líder da rede Al-Qaeda, Osama bin Laden, poderia estar escondido em uma área tribal entre o Paquistão e o Afeganistão, disse o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, durante entrevista coletiva com o presidente americano, George W. Bush. "É muito provável que ele esteja mudando de lugares na fronteira", declarou. Em visita aos Estados Unidos, Musharraf destacou na entrevista de terça-feira à tarde que, pela primeira vez em um século, as forças paquistanesas entraram nas áreas tribais na fronteira com o Afeganistão para procurar membros da Al-Qaeda fugitivos. "Estamos totalmente dentro dessas áreas, que são perigosas. Não tenho dúvida de que o Exército, com o tempo, localizará qualquer membro da Al-Qaeda que estiver escondido na região", disse o presidente paquistanês.