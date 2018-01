Bin Laden está no Afeganistão, retifica embaixador O embaixador do Taleban no Paquistão, mulá Abdul Salam Zaeef, disse hoje que o milionário saudita Osama bin Laden ainda está no Afeganistão, ao retificar informações que a tevê Al-Jazeera atribuiu a ele horas antes. O mulá declarou, no entanto, que ignora o paradeiro do saudita. Pela manhã, segundo informações da Al-Jazeera, Salam Zaeef teria dito que "Osama saiu do Afeganistão com seus filhos e suas esposas e não temos idéia sobre para onde terá ido". A nova versão respalda as acusações do Pentágono em Washington, segundo as quais os anúncios do Taleban teriam o objetivo de confundir as forças que trabalham na captura do milionário saudita. O porta-voz do Pentágono, Glenn Flood, disse hoje em Washington que os militares norte-americanos não possuem nenhuma evidência de que Bin Laden tenha deixado o Afeganistão.