Bin Laden está "são e salvo e em segurança", diz mulá Omar Osama bin Laden, o personagem mais procurado pelos EUA, "está são e salvo... e dirige sua organização em lugar seguro", disse o mulá Omar, chefe do movimento Taleban. O mulá, em uma fita de áudio, acrescentou que esse lugar seguro não pode ser alcançado "pelas forças americanas e seus aliados". A gravação foi "distribuída em Kandahar", segundo o Observatório Islâmico de Londres, em um e-mail enviado aos meios de comunicação escrita, entre eles o da ANSA. "As duas formações, a Al-Qaeda e os talebans, estão unificadas e prometem o aumento das operações da guerrilha contra as forças americanas e seus aliados no Afeganistão, para expulsar os invasores de nossos países sagrados", acrescentou Omar. O guia espiritual do deposto regime do Taleban pediu aos muçulmanos "que não levem a sério a propaganda dos ateus, porque é divulgada para atemorizar os jovens e evitar que assumam sua própria responsabilidade". Finalmente, Omar se dirigiu aos mujahedin (combatentes sagrados): "Tenham confiança na vitória de Deus. Devem continuar com sua marcha contra os ateus, embora não disponham de meios de comunicação para transmitir nossas notícias para o mundo inteiro". Veja o especial :