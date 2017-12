Bin Laden estaria cercado em Tora Bora O milionário saudita Osama bin Laden estaria cercado na região montanhosa de Tora Bora, no Afeganistão, escondido em um complexo de cavernas e cercado por seus mais fiéis milicianos da rede Al-Qaeda, disseram, nesta quinmta-feira à noite, fontes do Pentágono citadas pela rede de tevê norte-americana CNN. Forças locais, apoiadas por comandos das forças especiais norte-americanas, em número cada vez maior na região, têm virtualmente cercada a área na qual, segundo informes, estaria escondido o principal suspeito dos ataques de 11 de setembro contra dos Estados Unidos. Na sede do Pentágono, o otimismo entre os militares era evidente e alguns observadores previam como "iminente" a detenção de Bin Laden. Os ataques aéreos norte-americanos contra a região oriental do Afeganistão, especialmente Tora Bora, foram intensificados nas últimas horas, depois de membros da Al-Qaeda sitiados na zona de Spin Ghar terem se recusado a depor suas armas. Segundo fontes do Pentágono, uma vez que caia Bin Laden, serão intensificadas as operações de busca do mulá Mohammed Omar, que estaria no sul do Afeganistão, a oeste de Kandahar. Leia o especial