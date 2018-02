Bin Laden estava vivo até dezembro, diz ´Time´ Agentes de inteligência que não tinham certeza sobre o paradeiro e estado de saúde do xeque saudita Osama bin Laden encontaram uma carta que sugere que o terrorista esteve vivo pelo menos até os últimos dias de dezembro. A notícia, divulgada ontem pela revista Time, significa que ele pode ter sobrevivido aos bombardeios dos americanos em Tora Bora, no Afeganistão. Segundo uma fonte que teve acesso a uma análise do serviço de inteligência francês, o documento é uma carta escrita à mão e assinada por Bin Laden, enviada ao chefe de operações da Al Qaeda, Abu Zubeida. Ela foi achada entre os pertences de Zubeida, quando este foi preso pela polícia paquistanesa, em março. Nela, o líder da Al Qaeda exorta Zubeida a prosseguir com a jihad (guerra santa) contra os EUA, mesmo que algo aconteça a ele ou a seu braço-direito, o egípcio Ayman al-Zawahiri ? numa referência que sugere que o egípcio também estava vivo à época. O material achado no esconderijo de Zubeida, que vem sendo interrogado pelos Estados Unidos em local não-divulgado, tem se mostrado rico em informações. ?Os papéis estão dizendo mais do que ele?, afirmou Roland Jacquard, especialista em terrorismo, próximo do gabinete do presidente da França. Entre os documentos estão planos para ataques a navios militares. O líder da Al Qaeda, se ainda estiver vivo, provavelmente passa por problemas de saúde. Especialistas em inteligência acreditam que ele sofra de transtornos nos rins ? talvez causados pela diabete ? que exigem que faça diálise regularmente. Atta fez ?cúpula do terror? na Espanha Mohamed Atta, ?o arquiteto? dos atentados de 11 de setembro, fez uma reunião de cúpula em Tarragona, na Espanha, em julho do ano passado, segundo reportagem de ontem do El País. Entre os participantes, poderia estar o piloto Marwan al-Sheihhi, que lançou o segundo avião contra as torres gêmeas do World Trade Center. O jornal disse ter extraído a informação de um relatório confidencial de 700 páginas que as autoridades espanholas entregaram ao FBI. O serviço de inteligência americano pediu ontem para os departamentos de polícia de todo o país ficarem alertas a novos ataques que podem ocorrer no feriado da Independência, quinta-feira. ?Não temos nada específico sobre o dia 4 de julho, mas é uma celebração nacional, com grandes multidões. Por isso, pedimos as pessoas que fiquem atentas?, disse um funcionário do governo. Leia o especial