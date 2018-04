Bin Laden exige que países europeus deixem o Afeganistão O líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, exigiu, em gravação transmitida na quinta-feira pela TV Al Jazerra, que os países europeus suspendam sua cooperação militar com os Estados Unidos no Afeganistão. Ele afirmou que o poderio norte-americano está se esvaindo e que seria sensato por parte dos europeus saírem rapidamente do Afeganistão. Vários países europeus contribuem com a força de 50 mil soldados da Otan e com a coalizão internacional, liderada pelos EUA, que combate o Taliban e a Al Qaeda no país. "Com a graça de Deus, a maré americana está recuando, e eles vão acabar voltando para seu lar, do outro lado do Atlântico. É do seu interesse [dos europeus] forçar a mão para [afastar] seus políticos da Casa Branca", diz a voz, que soa igual à de Bin Laden. Quando os EUA deixarem o Afeganistão, disse Bin Laden, os demais países da região vão "acertar suas contas". A Al Jazeera não informou como obteve a gravação. Nos trechos divulgados, Bin Laden diz que o Taliban não sabia dos atentados realizados pela Al Qaeda em 11 de setembro de 2001 nos EUA. "Sou o único responsável. O povo e o governo afegão nada sabiam desses fatos", afirmou, acrescentando que os EUA nunca apresentaram provas de envolvimento do Taliban que justificasse a invasão no final de 2001. "A Europa marchou detrás [dos EUA] sem escolha senão ser um lacaio", acrescentou. O Afeganistão vive uma crescente onda de violência nos últimos dois anos, desde que o Taliban retomou sua insurgência, na tentativa de derrubar o governo pró-ocidental e expulsar as forças estrangeiras. Bin Laden acusou as forças estrangeiras de cometerem atrocidades no Afeganistão. "A maioria das vítimas dos seus bombardeios são propositalmente crianças e mulheres. Vocês sabem que nossas mulheres [muçulmanas] não lutam, mas vocês as alvejam até durante festividades, para quebrar o moral dos mujahideen [os que fazem a guerra santa]", afirmou. A última mensagem de Bin Laden havia sido divulgada em 22 de outubro. Nela, o militante de origem saudita conclamava à unidade entre os insurgentes iraquianos. Um site islâmico prometeu divulgar em breve a íntegra da gravação. Militantes pró-Al Qaeda acusam a Al Jazeera de ter ocultado partes importantes da última gravação de Bin Laden. Segundo uma autoridade contra-terrorismo dos EUA, a voz do áudio divulgado nesta quinta "parece ser a de bin Laden". (Reportagem adicional de Inal Ersan)