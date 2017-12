Bin Laden fará discurso na TV, diz porta-voz da Al-Qaeda Declarações atribuídas ao porta-voz da Al-Qaeda, publicadas num site da Internet, dão conta que Osama bin Laden irá em breve fazer um discurso televisionado para o mundo islâmico. As declarações, supostamente feitas por Sulaiman Abu Ghaith, apareceram num site em língua árabe que traz atualizações diárias da guerra no Afeganistão. "Garantimos aos muçulmanos que o xeque Osama bin Laden está com boa saúde, e tudo que tem sido divulgado sobre sua doença ou sobre ele ter sido ferido em Tora Bora é completamente falso. O xeque irá discursar em breve para a comunidade (islâmica) numa entrevista televisionada", teria dito Abu Ghaith. Não há como confirmar a autenticidade das declarações. A administração Bush tem dito que não sabe se Bin Laden está vivo ou morto. Uma série de três segmentos assinada por Abu Ghaith e intitulada "Por que combatemos a América", apareceu no mês passado num site islâmico que tem aparecido e sido tirado do ar por meses. Os últimos comentários foram colocados na quarta-feira, segundo o site, e inclui uma foto de Bin Laden ajoelhado entre Abu Ghaith e Ayman Al-Zawahri, o lugar-tenente egípcio do dissidente saudita. A foto foi tirada de um vídeo de 7 de outubro, o mesmo dia em que os EUA lançaram a campanha militar contra os ex-governantes afegãos do Taleban e a Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro. "A América deve se preparar e apertar seu cinco de segurança", aconselha Abu Ghaith. "Vamos até eles de um lugar que eles não esperam. Sim, vamos promover ataques, mas no momento certo, no local que queremos e da forma que nos agrada". Abu Ghaith, um ex-professor e orador de mesquita que teve cassada a cidadania kuwaitiana depois dos ataques de 11 de setembro, garantiu que "98% da liderança da Al-Qaeda está em segurança. A batalha será intensificada em breve, com a vontade de Deus, dentro e fora do Afeganistão".