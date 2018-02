Bin Laden fará pronunciamento 'muito forte', diz website Osama Bin Laden fará em breve uma declaração "muito forte" aos muçulmanos de todo o mundo, disse neste domingo um website islamita. "Uma declaração muito forte à nação islâmica pelo leão do Islã, xeique Osama bin Laden", diz um banner postado em website ligado à Al Qaeda. O website disse que a declaração acontecerá "logo", sem dar mais detalhes. Tais mensagens normalmente aparecem em 72 horas. Em sua última mensagem, postada na sexta-feira para marcar os 60 anos de Israel, bin Laden conclamou à continuação da luta contra o Estado judeu e seus aliados no Ocidente. Em mensagem no dia 20 de março, ele recomendou aos muçulmanos manter a luta contra forças norte-americanas no Iraque como caminho para a liberação da Palestina. O líder militante nascido na Arábia Saudita estava baseado no Afeganistão até o regime Talibã ser derrubado por forças lideradas pelos Estados Unidos em 2010, após os ataques de 11 de setembro. Desde então, funcionários dos EUA e do Paquistão acreditam que bin Laden e seu principal auxiliar Ayman al-Zawahri estão escondidos em algum lugar na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. (Reportagem de Firouz Sedarat)