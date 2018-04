Bin Laden faz nova ameaça contra França O líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, ameaçou os cidadãos franceses em uma mensagem de áudio, divulgada ontem pela rede de TV Al-Jazira. Na gravação, o terrorista faz referência ao apoio da França na guerra do Afeganistão e diz que o sequestro de cinco franceses no Níger, neste mês, foi uma represália à opressão dos muçulmanos na França. Recentemente, o Parlamento francês aprovou uma lei que proíbe o uso do véu integral em público. De acordo com o site do jornal Le Monde, a gravação foi considerada autêntica.