Bin Laden foi operado no Paquistão, diz TV Osama bin Laden, o milionário saudita dirigente da rede terrorista Al-Qaeda, considerado pelos Estados Unidos o responsável pelos atentados de 11 de setembro do ano passado em Washington e Nova York, teria sido submetido a um transplante renal no Paquistão e agora está a caminho do Iêmen. A informação, proveniente dos serviços secretos dos EUA, foi difundida hoje pela rede de televisão americana ABC. Segundo a reportagem, no Iêmen, Bin Laden contaria com o importante apoio de tribos locais. Na semana passada, o presidente paquistanês, Pervez Musharraf afirmou que Bin Laden não se encontrava mais em seu país e, inclusive, acreditava que ele estivesse morto. "Sua presença não pode passar desapercebida. Mede quase dois metros de altura e se locomove acompanhado com cerca de 200 pessoas. É sinceramente difícil não avistá-lo", afirmou Musharraf.