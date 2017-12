Bin Laden já teria uma bomba atômica rudimentar O milionário saudita Osama bin Laden pagou "vários milhões" para comprar no Casaquistão uma bomba nuclear tática graças às "redes de traficantes" das ex-repúblicas soviéticas muçulmanas da Ásia Central, informou o presidente do Observatório Internacional do Terrorismo, o cientista político francês Roland Jacquard. No livro "Em Nome de Osama bin Laden?, publicado na França nos últimos dias, Jacquard diz que, "segundo afegãos e egípcios arrependidos, Bin Laden já tem em seu poder várias bombas nucleares rudimentares, guardadas em malas protegidas por códigos secretos". Jacquard acrescenta que emissários de Bin Laden também teriam conseguido obter a "máquina comandada por ultrasom, mecanismo de alta tecnologia", usada pelos terroristas japoneses da seita Ensino da Verdade Suprema no metrô de Tóquio.