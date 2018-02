Bin Laden não está no Paquistão, diz Musharraf O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, afirmou nesta segunda-feira ter dúvidas de que Osama bin Laden esteja escondido no Paquistão, afirmando que seria "praticamente impossível" para ele ter escapado da detenção no país. "Não posso dizer com toda a certeza se ele (Bin Laden) está vivo ou está morto", disse Musharraf durante entrevista coletiva. Mas "de algo estou seguro: é impossível que ele esteja no Paquistão". Musharraf, que falou depois de uma reunião com o primeiro-ministro tailandês, Thaksin Shinawatra, disse que, se Bin Laden está vivo, "estaria sendo escoltado por um grupo numeroso para protegê-lo, e que seria fácil de detectar tal grupo". "Para um grupo tão grande de gente é impossível conseguir refúgio no Paquistão", disse Musharraf. "Ele (Bin Laden) não pode se esconder em um pequeno rincão do Paquistão... permanecer desta forma sem ser encontrado é praticamente impossível." Na quarta-feira passada, as tropas paquistanesas enfrentaram supostos fugitivos da rede Al-Qaeda em uma zona tribal do Paquistão, próxima à fronteira com o Afeganistão. Dez soldados paquistaneses e dois membros da rede terrorista morreram no conflito. Além disso, um guerreiro foi capturado. O Paquistão vêm intensificando seus esforços para capturar os fugitivos da Al-Qaeda e do deposto regime do Taleban que fugiram do Afeganistão. As tropas americanas, por sua vez, têm encontrado numerosos arsenais dos terroristas, mas pouco combatentes. Calcula-se que até 1.000 combatentes da Al-Qaeda e do Taleban se encontrem na região fronteiriça. O Paquistão afirma que já deteve 300 suspeitos na área.