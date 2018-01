Bin Laden pede mais ataques suicidas em gravação Apareceu uma nova fita no Paquistão com a suposta voz de Osama bin Laden, líder da rede terrorista al-Qaeda. Na gravação, Bin Laden exorta todos os muçulmanos a lançarem mais ataques suicidas. Não há informação sobre a data em que se gravou a fita, mas por certas expressões, pode-se supor que foi realizada pouco depois da invasão do Iraque pela coalizão anglo-americana. ?Estados Unidos atacaram o Iraque e logo atacará ao Irã, Arábia Saudita, Egito e Sudão´´, disse na gravação. Os ataques em Arábia e no Egito serão contra os movimentos islâmicos, indicou. Veja o especial :