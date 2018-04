Bin Laden pede que Europa deixe o Afeganistão, diz TV O líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, pediu aos países europeus que encerrem sua participação militar com as forças dos Estados Unidos no conflito do Afeganistão, informou a rede de televisão Al Jazeera na quinta-feira. A Jazeera divulgou um áudio com uma voz que parecia ser a de Bin Laden afirmando que seus aliados do Taliban não tinham conhecimento dos planos dos ataques de 11 de Setembro de 2001, principal razão da invasão liderada pelos EUA no Afeganistão.