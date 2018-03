Bin Laden pede que "Mujahedin" se preparem para guerra O líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, pediu, em mensagem de áudio divulgada neste domingo, que os "Mujahedin" (combatentes islâmicos) se preparem para uma "longa guerra contra os cruzados" na região de Darfur, no oeste do Sudão. Na gravação, divulgada pela televisão catariana Al-Jazeera, Bin Laden, acusou os Estados Unidos de "aproveitarem-se das diferenças entre as tribos" (em Darfur) para tentar atiçar o conflito civil na região e "roubar o petróleo sudanês". Bin Laden critica os acordos de paz assinados entre Cartum e os rebeldes do sul sudanês, porque têm o objetivo, segundo o líder da Al Qaeda, de separar a parte sul do país.