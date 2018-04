Bin Laden pede que países europeus saiam do Afeganistão O líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, pediu enfaticamente que os países europeus encerrem sua cooperação militar com as forças norte-americanas no Afeganistão em uma fita de áudio transmitida pela emissora Al Jazeera na quinta-feira. "Uma vez que o fluxo norte-americano está recuando e eles eventualmente voltarão para casa pelo Atlântico... é de seu interesse afastar seus políticos da Casa Branca", afirmou a pessoa na fita, que parece ser Bin Laden. A Al Jazeera transmitiu trechos da fita na qual Bin Laden afirma que seus aliados do Taliban não tinham conhecimento dos planos para os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, principal razão para a invasão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vários países europeus enviaram contribuições para a força de coalizão liderada pelos EUA e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. O Afeganistão tem vivido um crescimento constante da violência desde que o Taliban retomou a insurgência para derrubar o governo pró-Ocidente do país.