Bin Laden pede resistência contra a "cruzada dos EUA" Osama bin Laden pediu novamente aos paquistaneses que combatam qualquer ataque contra o Afeganistão pela "cruzada dos EUA", informou a rede de TV al-Jazeera, do Quatar. "Eu vos anuncio, irmãos amados, que estamos firmes a rumo da guerra santa com o heróico, fiel povo afegão, sob a liderança do mulá Mohammed Omar", disse Bin Laden, em nota enviada por fax à TV, com data de ontem. Bin Laden normalmente estabelece contato com o mundo por meio da TV al-Jazeera, conhecida entre os árabes por seu amplo alcance e editoriais políticos agressivos e independentes. As informações são da Dow Jones.