Bin Laden pede união de todos muçulmanos Uma mensagem de Osama bin Laden, exortando os muçulmanos a "unir esforços" e "superar divergências para enfrentar o inimigo externo, a aliança entre cruzados e judeus", foi divulgada hoje pelo jornal árabe Asharq al-Awsat. A mensagem do chefe da Al-Qaeda aparece como "prefácio" de um livro publicado pelo Centro de Pesquisas Islâmicas, com sede no Paquistão, e teria sido escrita há algumas semanas.