Bin Laden pode estar em cidade, não em caverna, diz paquistanês Osama bin Laden teria mais facilidade para esconder-se em uma grande cidade do que em uma remota região tribal, afirmou na terça-feira um ex-chefe dos serviços de inteligência do Paquistão, contestando a crença de que o líder da Al Qaeda continua escondido em uma caverna. O tenente-general Asad Durrani, ex-chefe da poderosa agência Inter-Serviços de Inteligência (ISI), disse que a notícia sobre a presença de um forasteiro viaja com rapidez nas áreas tribais e dificilmente continuaria sendo um segredo ao longo de muitos anos. "Em uma zona rural ou em áreas tribais, é difícil esconder-se porque as pessoas moram e agem de uma forma tal que detectar uma presença inusual é algo muito importante", disse Durrani à Reuters, em uma entrevista concedida em Londres. Segundo o ex-chefe dos serviços de inteligência, os costumes tribais dão realmente bastante valor à hospitalidade e à necessidade de não trair um convidado. "No código tribal, qualquer um que busque proteção precisa ser defendido, se necessário com a própria vida." No entanto, Durrani acrescentou: "Não tenho certeza de que seria possível, mesmo para o membro de uma tribo, manter em segredo sua presença durante um período de quatro, cinco ou seis anos." Uma informação do tipo teria circulado ou teria sido divulgada, em virtude também dos incentivos, afirmou o militar, referindo-se ao prêmio de 25 milhões de dólares oferecido pelos EUA em troca da captura ou da morte de Bin Laden. "Minha conclusão, portanto, é de que há poucas chances de ele estar naquela região." Desde os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA e da subsequente invasão norte-americana do Afeganistão, serviços de inteligência do Ocidente afirmaram várias vezes acreditar que Bin Laden está escondido em algum lugar da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, uma área montanhosa e de difícil acesso. Para Durrani, um grande centro urbano ofereceria um refúgio melhor. "Por que não uma cidade grande? Poderia ser em qualquer lugar do Afeganistão ou do Paquistão. Ou em qualquer lugar fora da região." Outros membros importantes da Al Qaeda foram capturados em cidades paquistanesas -- o suposto co-organizador dos ataques de 11 de Setembro Ramzi Binalshibh, em Karachi, e o confesso idealizador do plano, Khalid Sheikh Mohammed, em Rawalpindi.