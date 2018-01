Bin Laden pode estar no Paquistão Osama bin Laden, principal suspeito dos ataques de 11 de setembro nos EUA, fugiu do Afeganistão para o Paquistão, de acordo com uma matéria da BBC, que, por sua vez, teve origem em informações de uma rádio iraniana. A rádio "Voz da República Islâmica do Irã", citando uma entrevista com fontes no Paquistão, informou que bin Laden uniu-se a militantes nos arredores da cidade de Peshawar, na fronteira noroeste do Paquistão. As informações são da Dow Jones. Leia o especial