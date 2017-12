Bin Laden pode ter escapado logo depois de 11/09, diz CNN Osama bin Laden, o homem mais procurado do mundo, poderia ter abandonado o Afeganistão logo depois de 11 de setembro, segundo fontes de inteligência citadas, nesta segunda-feira, pela rede de televisão americana CNN. As fontes fizeram referência a um "bom número de aviões" que, no dia seguinte aos atentados terroristas em Nova York e Washington, foram vistos quando deixavam o território afegão. "É possível que a bordo estivessem pessoas que escapavam por temer uma represália americana, assim como pessoal da Al-Qaeda enviado para instalar outras bases de operações fora do Afeganistão", informou a CNN. A rede de televisão disse também que, entre os membros da inteligência, há quem questiona se, "já que não foi encontrado em Tora Bora", Bin Laden também não estaria num desses aviões. Leia o especial