Bin Laden prepara morte filmada, diz sua ex-mulher Osama bin Laden ordenou a seu filho mais velho que o mate em caso de sua captura iminente, assegurou uma ex-mulher do homem mais procurado do mundo por sua responsabilidade nos atentados de 11 de setembro. E uma câmera captará as imagens de seu fim "glorioso" que serão levadas ao ar - através de sua emissora predileta, a Al Jazira - como prenúncio de uma nova onda de atentados terroristas que deverá devastar o Ocidente. Quem descreveu estas cenas de pesadelo a um canal de televisão russo, o TV6, foi Sabina, uma ex-mulher do milionário saudita. Hoje, um jornal britânico, The Mirror, retoma o relato da mulher, segundo a qual os novos objetivos dos terroristas da Al Qaeda seriam o Capitólio, em Washington, a Torre Eiffel, em Paris, e o Big Ben, em Londres. Todos eles alvos emblemáticos - como eram emblemáticas as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, destruídas há três meses. Igualmente simbólico parece ser o cenário preparado para sua morte eventual. O terrorista, de 44 anos, supostamente tem cerca de 15 filhos com três ou quatro mulheres. Sabina, de 45 anos, teria tido três filhos com Osama - um dos quais, de 18 anos, se chama Abdullah - e teria deixado o marido quando ele decidiu casar-se com uma adolescente de 17 anos. No entanto, seu relato não indica com clareza como e quando ela se inteirou das decisões finais de seu ex-marido, nem explica se seus filhos estão com o pai. O que se sabe é que, após os atentados de 11 de setembro, um grupo de pessoas do clã de Bin Laden ligadas a Sabina teria deixado o Afeganistão a bordo de um avião privado, poucos dias antes do início da campanha militar anglo-americana, em 7 de outubro. O relato da mulher aprofunda a imagem que o próprio Osama quis divulgar através de suas aparições na televisão: ascético até o martírio, decidido a lutar até a morte. Só sua mãe, Alia, parece não querer saber das transformações em seu filho. Em entrevista a um jornal da Arábia Saudita, ela disse: "Como todas as mães, estou feliz e satisfeita com meu filho e peço a Deus que o guie e o proteja." Diante de rumores da imprensa de que ela teria se distanciado de Osama, Alia resolveu dizer a um jornal de Jidá, o Al Medina, que não é esta a sua posição - e que não cortou relações com seu famoso filho.