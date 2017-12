Bin Laden preparou algo maior que 11 de setembro, diz biógrafo Osama bin Laden não fugiu do Afeganistão porque "quer enfrentar o inimigo, ama a morte e lutará até o fim; não morrerá sem matar", afirmou hoje o diretor do jornal em língua urdu Ausaf, Hamid Mir, que é editado em Islamabad, no Paquistão. Segundo Mir, que é autor de uma biografia do milionário saudita, "o 11 de setembro foi apenas o começo, a guerra contra os Estados Unidos não terminará com sua morte. E Bin Laden me revelou que havia preparado algo infinitamente maior que 11 de setembro". Mir foi o único jornalista a se encontrar com Bin Laden depois dos atentados contra Nova York e Washington. A biografia do milionário saudita se intitula "Não sou um terrorista", título que, segundo Mir, foi escolhido pelo próprio Bin Laden. "Osama vive em cavernas que têm eletricidade. Assiste televisão por satélite, a CNN, a BBC e a Al Jazeera. Gosta de comer carneiro, o devora com alegria. A última vez comemos manteiga, marmelada e azeitonas. Uma vez, em um dos esconderijos bebemos Pepsi Cola", afirmou Mir. O jornalista disse também que, além dos textos sagrados, Bin Laden se dedica à leitura de "textos ingleses de política exterior, relações internacionais, tratados de guerra e história do terrorismo". Fora isso, "ama a poesia e escreveu poemas contra Israel. Conhece bem o inglês, mas nega-se a falá-lo porque é a língua do inimigo". Mir afirmou que a biografia, que ainda não tem data para ser publicada, apresentará fotos inéditas de Bin Laden. Leia o especial