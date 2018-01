Bin Laden reaparece e diz que guerra é entre religiões O terrorista Osama bin Laden resolveu aparecer novamente na rede de televisão Al Jazeera. Desta vez, Bin Laden pediu a outros muçulmanos para que "defendam sua religião e seus irmãos do Afeganistão". No pronunciamento, Bin Laden disse que o que esta em curso no Afeganistão é "uma guerra de religiões" e que os muçulmanos que apoiarem o presidente americano George W. Bush renegaram a própria religião. Bin Laden estava, provavelmente, se referindo a Turquia, primeiro país islâmico a anunciar o envio de tropas para lutar juntamente com a coalizão anti-terror liderada pelos EUA. A Casa Branca considerou as declarações do Bin Laden à Al Jazzera como "um ato de desespero". Leia o especial