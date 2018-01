Bin Laden recebe cidadania afegã O regime do Taleban concedeu a cidadania afegã a Osama bin Laden e a alguns de seus colaboradores, segundo informou o jornal paquistanês Frontier Post em sua edição de hoje. Segundo um porta-voz do governo de Cabul citado pelo diário, a idéia de conceder a nacionalidade afegã a Bin Laden começou a ser examinada pelos talebans depois do início das ações militares americanas contra o Afeganistão, em 7 de outubro. Segundo o jornal, os outros árabes que receberam a cidadania afegã são Ayman Al-Zahawri, considerado o braço direito de Bin Laden, o xeque Asim Abdel Rahman, membro da Jihad Islâmica, e o comandante militar do Al-Qaeda Mohammed Atef, conhecido como Abu Hafs. Todos eles são ex-cidadãos egípcios e figuram na lista dos procurados pelos atentados terroristas contra Nova York e Washington. Leia o especial