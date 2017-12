Bin Laden recebe mensagem de clérigos afegãos As autoridades do Afeganistão enviaram uma mensagem a Osama bin Laden, advertindo-o sobre decisão tomada pelos clérigos do país, na qual aconselham para que deixe o país voluntariamente, disse o embaixador do Taleban no Paquistão. Segundo Abdul Salam Zaeef, a recomendação realizada em 20 de setembro pelo clérigos somente agora foi recebido por Bin Laden. "Osama recebeu agora a recomendação do conselho da Ulema por meio do líder do Taleban mulá Mohammed Omar?, disse Zaeef. "Não perdemos Osama, mas ele está fora do alcance do povo". Zaeef não informou como a mensagem foi enviada ou onde Bin Laden está escondido. Ele também não indicou a reação de Bin Laden à mensagem. As informações são da Dow Jones.